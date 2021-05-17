Galatasaray Kulübü, Gündüz Kılıç'ı andı

Galatasaray, tarihinde önemli bir yer alan "Baba" lakaplı Gündüz Kılıç'ı sosyal medyadan paylaştığı bir video ile andı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Futbolculuğunun yanı sıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Futbolculuğunun yanısıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba' Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/XRyVKw93mB — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 17, 2021



