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Galatasaray Kulübü, Gündüz Kılıç'ı andı

17.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ı (Baba Gündüz) ölümünün 41. yıl dönümünde andı.

Galatasaray Kulübü, Gündüz Kılıç'ı andı

Galatasaray, tarihinde önemli bir yer alan "Baba" lakaplı Gündüz Kılıç'ı sosyal medyadan paylaştığı bir video ile andı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Futbolculuğunun yanı sıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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