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Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

22.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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