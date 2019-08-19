Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstad, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 104. yılında saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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