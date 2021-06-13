Galatasaray Kulübünde 4 başkan adayı canlı yayında bir araya geldi

Derneğin YouTube hesabından yayımlanan "Başkan adayları konuşuyor" programına Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı. Davet edilen başkan adayı Yiğit Şardan ise programda yer almadı.

Programın açılış konuşmasını yapan Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, başkan adaylarına başarı dileyerek, "Bizler, 540 yıllık eğitim ocağımızdan hayat bulmuş kurumlarımız ve sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş milyonlarla büyük bir camiayız. Galatasaray, bir etik sistem, bir değerler ve kurumlar bütünü. Galatasaraylı her alanda en iyisini başarmayı hedefler. Galatasaraylı olmak, öncü ve örnek olmaktır. Bunlar sağlandığında başarı zaten kendiliğinden gelecektir. Zaman birlik olmanın, yan yana yürümenin ve Galatasaray için çok çalışmanın zamanıdır." şeklinde görüş belirtti.

Toplantının başında başkan adayları neden göreve talip olduklarını anlattı ve listelerini tanıttı.

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübe bir iş adamı bakış açısı getirmek için aday olduğunu belirterek, "Denetim mekanizmaları iyi çalışmadığı, günlük hayat devam ederken borçlar ötelendiği için bugün artık kulübümüz yönetilemeyecek ya da zor yönetilecek, uzun vadeli kredilerle yönetilebilecek duruma geldi. Buna bir iş adamı bakış açısı getirmek istedim. Katma değeri kulübümüze getirip maliyetlerimizi azaltıp başarı seviyesini en tepede tutarak 6 yıllık bir süreçte borçları yok etmek ana hedefimiz. Umarım başarırız." diye konuştu.