Galatasaray'a yeniden yapılandırmadan iyi haber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi.
(AA)
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