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  4. Galatasaray'a yeniden yapılandırmadan iyi haber

Galatasaray'a yeniden yapılandırmadan iyi haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.12.2019 12:24 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübünün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Galatasaray'a yeniden yapılandırmadan iyi haber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi.

(AA)

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Futbol Galatasaray Galatasaray Kulübü TBB Türkiye Bankalar Birliği yeniden yapılandırma

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