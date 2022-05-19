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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kuruluna doğru

19.05.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan adaylığı başvuruları yarın sona erecek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adaylığı başvuruları yarın sona erecek.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olacak isimlerin yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarını oluşturan listeleri, yarın saat 18.00'e kadar divan başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Genel kurulda eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olması bekleniyor.

Galatasaray Kulübünde mart ayında gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, 23-30 Nisan'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun yaptığı başvuru üzerine söz konusu tarihteki genel kurul mahkeme kararıyla iptal edilirken, Burak Elmas yönetimi yeni seçim tarihini 4-11 Haziran olarak belirlemişti.

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