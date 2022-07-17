Galatasaray'la adı anılan Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'da Florian Grillitsch ile ilgi yaşanan gelişme sonrası sarı kırmızılı birçok taraftar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde....
Florian Grillitsch 7 Ağustos 1995 yılına Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde bulunan Neunkirchen'de dünyaya geldi.
Florian Grillitsch, Avusturyalıdır ve orta saha pozisyonunda görev yapamaktadır.
Florian Grillitsch profesyonel kariyeri:
2013-2015 SV Werder Bremen II
2015-2017 SV Werder Bremen
2017- TSG 1899 Hoffenheim
Florian Grillitsch Milli takım kariyeri:
2013-2014 Avusturya U-19
2015 Avusturya U-20
2021 Avusturya U-21
2017- Avusturya
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