Galatasaray'la adı geçen Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray ve Marsilya'nın transfer listesinde bulunan Danimarkalı futbolcu için Fransız basınına konuşan Beck, "Simon Kjaer, Dünya Kupası'nda harika oynadı. Bence Dünya Kupası'nda defans pozisyonunda Kjaer'den daha iyi oynayan bir oyuncu yok. Bana göre dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında...

Sakin, uzun oynamasını bilen, kısa paslarda isabet sağlayan, ikili mücadelelerde güçlü, havadan iyi ve hızlı bir stoper. Her şeye sahip bir oyuncu. Tabii ki transfer döneminde spekülasyonlar olacaktır. Ancak Simon Kjaer, geçen sezon Sevilla ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de büyük bir stardı ama daha büyük bir ligde oynamak istedi. Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlere karşı oynamak istedi. Bu sezon çok sakatlık yaşadı ve bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü o, her maçta oynamak isteyen birisi" sözlerini kullandı.

"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ, MUTLUYUZ"

Danimarkalı futbolcunun Sevilla'da mutlu olduğunu kaydeden menajer, "Bu sezon da Sevilla için oynamak istiyor. Sevilla dışında başka takımlara bakmıyoruz. İspanya'da çok mutlu ve yeni sezonun gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Sevilla'ya bir yıldız olarak dönecek çünkü Dünya Kupası'nda bir yıldızdı. Unutmayın ki Sevilla, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi. Kjaer, işte bu yüzden doğru yerde. Transfer düşünmüyoruz, Sevilla'da mutluyuz" şeklinde konuştu.

