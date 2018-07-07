SPOR

Galatasaray'la adı geçen Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

İsmi Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer için en net transfer cevabı menajeri Mikkel Beck'den geldi. Mikkel Beck, Sevilla'da forma giyen Kjaer'in transferine açık kapı bırakmadı.

Galatasaray'la adı geçen Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray ve Marsilya'nın transfer listesinde bulunan Danimarkalı futbolcu için Fransız basınına konuşan Beck, "Simon Kjaer, Dünya Kupası'nda harika oynadı. Bence Dünya Kupası'nda defans pozisyonunda Kjaer'den daha iyi oynayan bir oyuncu yok. Bana göre dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında...

Sakin, uzun oynamasını bilen, kısa paslarda isabet sağlayan, ikili mücadelelerde güçlü, havadan iyi ve hızlı bir stoper. Her şeye sahip bir oyuncu. Tabii ki transfer döneminde spekülasyonlar olacaktır. Ancak Simon Kjaer, geçen sezon Sevilla ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de büyük bir stardı ama daha büyük bir ligde oynamak istedi. Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlere karşı oynamak istedi. Bu sezon çok sakatlık yaşadı ve bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü o, her maçta oynamak isteyen birisi" sözlerini kullandı.

"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ, MUTLUYUZ"
Danimarkalı futbolcunun Sevilla'da mutlu olduğunu kaydeden menajer, "Bu sezon da Sevilla için oynamak istiyor. Sevilla dışında başka takımlara bakmıyoruz. İspanya'da çok mutlu ve yeni sezonun gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Sevilla'ya bir yıldız olarak dönecek çünkü Dünya Kupası'nda bir yıldızdı. Unutmayın ki Sevilla, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi. Kjaer, işte bu yüzden doğru yerde. Transfer düşünmüyoruz, Sevilla'da mutluyuz" şeklinde konuştu.

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
G.Saray istedi, dünya devine gitti!G.Saray istedi, dünya devine gitti!
Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
simon kjaer Galatasaray sevilla Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine kimi alacak?

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine kimi alacak?

Alex ikna etti, F.Bahçe'ye 'evet' dedi

Alex ikna etti, F.Bahçe'ye 'evet' dedi

Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut'ın polisle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği iddia edildi

Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut'ın polisle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'la adı geçen Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'la adı geçen Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

G.Saray istedi, dünya devine gitti!

G.Saray istedi, dünya devine gitti!

Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.