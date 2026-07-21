Galatasaray, Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme imzaladı.

RESMEN AÇIKLANDI!

✍️ Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla! 🦁 pic.twitter.com/lsD3JrYhMs — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 21, 2026

Galatasaray, Gabonlu defansif orta saha oyuncusu Lemina ile anlaşmaya vardı.

SEZONUN İKİNCİ TRANSFERİ!

Galatasaray'da İngiltere Premier Lig'inde Burnley'den transfer ettiği Lesley Ugochukwu'nun ardından sezonun ikinci transferi de tamamlandı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüple görüşmelerde bulunan Gabonlu oyuncu kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam edecek.