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Galatasaray, Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
Burak Kavuncu

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme imzaladı.

RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray, Gabonlu defansif orta saha oyuncusu Lemina ile anlaşmaya vardı.

SEZONUN İKİNCİ TRANSFERİ!

Galatasaray, Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! 1

Galatasaray'da İngiltere Premier Lig'inde Burnley'den transfer ettiği Lesley Ugochukwu'nun ardından sezonun ikinci transferi de tamamlandı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüple görüşmelerde bulunan Gabonlu oyuncu kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Mario Lemina
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