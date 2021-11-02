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Galatasaray, Lokomotif Moskova maçını tam kapasiteyle oynamak istiyor

02.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Lokomotif Moskova maçının yüzde 100 kapasiteyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Galatasaray, Lokomotif Moskova maçını tam kapasiteyle oynamak istiyor

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotif Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotif Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.

TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda yüzde 100 seyirciye izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotif Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

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