Galatasaray - Lokomotiv maçını Gianluca Rocchi yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ın D Grubu'nda 18 Eylül 2018 Salı günü saat 22.00'de evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.



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