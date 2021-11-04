SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti! Maç sonucu: 1-1

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti! Maç sonucu: 1-1

04.11.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için nefesler tutuldu. Saat 20.45'te başlayan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti! Maç sonucu: 1-1

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı sona erdi. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı 47 bini aşmıştı. Söz konusu maç Exxen, CBC Sport üzerinden canlı takip edildi. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti! Maç sonucu: 1-1

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Rusya temsilcisini konuk etti. Taraftarlar tarafından yoğun ilginin gösterildiği Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı berabere sona erdi. İlk golü Galatasaray, 43. dakikada Sofiane Feghouli ile buldu. 72. dakikaya gelindiğinde ise François Kamano golü ile Lokomotiv Moskova 1-1 eşitliği yakaladı.

Galatasaray çıktığı 4 maçtan 2'sini aldı. Hiç mağlubiyeti olmayan Galatasaray, 8 puan ile ilk sırada bulunuyor. İşte Galatasaray puan durumu:

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti! Maç sonucu: 1-1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
FIFA'dan seyircisiz oynama cezasıFIFA'dan seyircisiz oynama cezası
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

Dev maça sürpriz hakem!

Dev maça sürpriz hakem!

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.