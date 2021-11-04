Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti! Maç sonucu: 1-1

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı sona erdi. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı 47 bini aşmıştı. Söz konusu maç Exxen, CBC Sport üzerinden canlı takip edildi. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti!

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Rusya temsilcisini konuk etti. Taraftarlar tarafından yoğun ilginin gösterildiği Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı berabere sona erdi. İlk golü Galatasaray, 43. dakikada Sofiane Feghouli ile buldu. 72. dakikaya gelindiğinde ise François Kamano golü ile Lokomotiv Moskova 1-1 eşitliği yakaladı.

Galatasaray çıktığı 4 maçtan 2'sini aldı. Hiç mağlubiyeti olmayan Galatasaray, 8 puan ile ilk sırada bulunuyor. İşte Galatasaray puan durumu:



