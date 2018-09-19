Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti izle: Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın golleri (GS 3 - 0 L.Moskova maç özeti)

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve taraftarın hınca hınç doldurduğu statta, Galatasaray 2 sene sonra Avrupa arenasına çıkmasının heyecanını yaşadı. Maç hızlı ve baskılı başlayan Galatasaray, taraftarını 3 gole sevindirdi. Goller Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'dan geldi. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının 2. golünü atan Eren Derdiyok, süper frikiki ile geceye damgasını vurdu. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı geniş özeti, maçın önemli anları ve detaylar... GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇ ÖZETİ Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 3-0 yendi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'da futbolcular, maçtan sonra tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. Galatasaray, grubunda ikinci maçını 3 Ekim'de deplasmanda Portekiz'in Porto ekibi ile yapacak. Lokomotiv Moskova ise Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇ ÖZETİ İZLE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kaleye sokulan Rodrigues topu sağına çekerek yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi avlamayı başardı. İlk yarının kalan dakikalarında oyunda dengeyi sağlayan Rus ekibi tehlikeli ataklar geliştirmesine rağmen temsilcimiz Galatasaray skoru korumayı başardı ve devre arasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının 67. dakikasında temsilcimiz Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kazandığımız serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok golünü attı ve Galatasaray'ı rahatlattı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Badou Ndiaye ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun alanını terketti. 90+3'te Galatasaray Emre Akbaba'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Selçuk İnan topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından 3-0'lık skorla galip ayrılırken 3 puanın sahibi oldu.

FATİH TERİM : BURALARI ÇOK ÖZLEMİŞTİK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 3-0 yendikleri maçta net bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi, şampiyona yakıştı. Buraları çok özlemiştik, her şeyimizle buraya yakıştık. İnşallah bu sonuçla devam eder ve yeni yıla da kalırız." dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, iyi bir takımla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "İyi bir başlangıç. Lokomotiv Moskova liginde 7 maçta 5 gol yedi. Hiçbir maçta 3 gol yemedi. Böyle bir takımı 3-0 gibi net bir skorla yenmek önemli bir şey. Güzel ve keyifli bir maç oldu. İlk gole kadar zaten iyi bir başlangıç yaptık. Ondan sonra zaman zaman vitesi yükseltip, zaman zaman alçaltarak devre sonunu getirdik. İkinci yarıya tam konsantrasyon sağladık. Net bir galibiyet oldu. Üzüntümüz Ndiaye'yi kaybetmek. Hakem haklıydı ikinci sarıda. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi, şampiyona yakıştı. Buraları çok özlemiştik, her şeyimizle buraya yakıştık. İnşallah bu sonuçla devam eder ve yeni yıla da kalırız. Bugün için herkes keyfini çıkartsın."