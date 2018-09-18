Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

beIN SPORTS'tan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı sorununun halen devam ettiği ve en kısa sürece çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi. Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı.

beIN Group ayrıca, karşılaşmanın beIN Sports 1 HD kanalından da canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler henüz tamamlanmamış olmasına karşın, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Digiturk abonesi olmayan futbolseverler de karşılaşmayı Türksat Uydusu üzerinden ve Kablo TV platformundan yayın yapan beIN SPORTS HABER’de izleyebilecekler.

UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle ne yazık ki halen devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin heyecanını yaşatabilmek için her türlü fedakarlığı göze alarak yürüttüğümüz bu görüşmelerde, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakat henüz sağlanamadı.

Bununla birlikte, 2 yıl sonra Avrupa arenasına dönen Galatasaray’ın Devler Ligi'nde çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasın tüm futbolseverlerin, karşılaşmayı izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, müsabakanın bu akşam saat 22.00’de beIN SPORTS HABER HD ve beIN SPORTS HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz.