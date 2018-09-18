Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenirken, cevabı ortaya çıktı. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı, beIN Sports Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
beIN Group ayrıca, karşılaşmanın beIN Sports 1 HD kanalından da canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.
BEIN SPORTS SATIN ALDI
Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi. Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı.
MAÇ GÜNÜ: 18 EYLÜL SALI
MAÇ SAATİ: 22:00
STADYUM: TÜRK TELEKOM STADYUMU
KANAL: beIN Sports Haber - beIN Sports HD1
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Bein Sports'u uydularına eklemek isteyen sporseverler aşağıdaki frekans bilgilerinden yararlanabilecek;
Turksat4a
12379Mhz Horizantal(yatay)
DVB—Sembol Oranı 30000
FEC ¾
BEIN SPORTS'TAN AÇIKLAMA
beIN SPORTS'tan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı sorununun halen devam ettiği ve en kısa sürece çözüme kavuşturulacağı belirtildi.
İşte o açıklama;
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler henüz tamamlanmamış olmasına karşın, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Digiturk abonesi olmayan futbolseverler de karşılaşmayı Türksat Uydusu üzerinden ve Kablo TV platformundan yayın yapan beIN SPORTS HABER’de izleyebilecekler.
UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle ne yazık ki halen devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin heyecanını yaşatabilmek için her türlü fedakarlığı göze alarak yürüttüğümüz bu görüşmelerde, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakat henüz sağlanamadı.
Bununla birlikte, 2 yıl sonra Avrupa arenasına dönen Galatasaray’ın Devler Ligi'nde çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasın tüm futbolseverlerin, karşılaşmayı izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, müsabakanın bu akşam saat 22.00’de beIN SPORTS HABER HD ve beIN SPORTS HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 15. KEZ GRUPLARDA
Sarı-kırmızılılar, bu akşam yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Galatasaray, altıncı kez grup müsabakalarına doğrudan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemlerini Rumen çalıştırıcı Lucescu ve mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde geçirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, bu akşam Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek. Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.
Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak. O sezon grup maçlarında mücadele eden iki ekip de, deplasmandaki maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamıştı. Bu sezon 15'inci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, turnuva tarihinde en fazla boy gösteren Türk kulübü konumunda.
Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 104 maça çıkan Galatasaray, turnuvaya katılan diğer Türk takımlarının tamamından daha fazla sayıya ulaştı. 2015/16 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, bu turnuvadaki son 14 maçının sadece birini kazanabildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi. Bu galibiyet Ekim 2015'te Benfica karşısında Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin golleriyle gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Lokomotiv Moskova, aynı sayıda galibiyeti bundan önce oynadığı 15 maçta elde edebilmişti. Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamadı. Ancak Rus ekibinin bu turnuvadaki son deplasman galibiyeti Galatasaray karşısında gelmişti.
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