Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi yayın krizi çözüldü mü merak ediliyor. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Lokomotiv kanalı hangi kanaldan yayınlanacak araştırmaya devam ediyor. Ulusal birçok kanaldan yayınlanan bu maç için gözler yayımcı kanalın açıklanmasında. Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçından galip gelerek gruplara iyi başlamak istiyor. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu mu? İşte detaylar... GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile yapacağı D Grubu ilk hafta maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Rocchi'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olacak. Luca Banti ile Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Passeri üstlenecek.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA? Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi Türkiye yayıncısı konusunda belirsizlik çözülemedi. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Türkiye'den yayınlanamayacak. Bu maçı yayınlayacak ulusal kanallardan bazıları ise şunlar; Sony LIV, BT Sport Extra, Sky Calcio 7, Sky Go İtalia, ESPN, Optus Sport, DAZN, Arena Sport, Skynet Myanmar, Viaplay Denmark, Teleclub Sport Live, Eleven Sports 3 Portugal... GALATASARAY, AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR! UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlanmaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında. Avrupa kupalarında çıktığı son 7 müsabakada galibiyet göremeyen sarı-kırmızılı takım, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı. Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü istatistiklere imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 18 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı. Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı. Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 7 maçından da galibiyet elde edemedi. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi. Sarı-kırmızılı ekibin 18 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleri dikkati çekiyor. Galatasaray takımı, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında kalesinde 39 gol görürken, rakip ağları sadece 14 kez havalandırabildi. Bu dönemde sarı-kırmızılı takımın, maç başına gol yeme ortalaması 2,16 olurken, gol atma ortalaması ise 0,77'de kaldı.