SPOR

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu mu?

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.09.2018 08:18 | Son Güncelleme

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray ise ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Fakat maç öncesinde futbolseverlerin merak ettiği, Şampiyonlar Ligi maçlarının yayımcı kanalı belli oldu mu sorusunun cevabı? Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu mu? İşte detaylar...

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu mu?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi yayın krizi çözüldü mü merak ediliyor. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Lokomotiv kanalı hangi kanaldan yayınlanacak araştırmaya devam ediyor. Ulusal birçok kanaldan yayınlanan bu maç için gözler yayımcı kanalın açıklanmasında. Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçından galip gelerek gruplara iyi başlamak istiyor. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu mu? İşte detaylar...

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile yapacağı D Grubu ilk hafta maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Rocchi'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olacak. Luca Banti ile Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Passeri üstlenecek.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi Türkiye yayıncısı konusunda belirsizlik çözülemedi. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Türkiye'den yayınlanamayacak. Bu maçı yayınlayacak ulusal kanallardan bazıları ise şunlar; Sony LIV, BT Sport Extra, Sky Calcio 7, Sky Go İtalia, ESPN, Optus Sport, DAZN, Arena Sport, Skynet Myanmar, Viaplay Denmark, Teleclub Sport Live, Eleven Sports 3 Portugal...

GALATASARAY, AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlanmaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında. Avrupa kupalarında çıktığı son 7 müsabakada galibiyet göremeyen sarı-kırmızılı takım, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü istatistiklere imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 18 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı. Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı. Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 7 maçından da galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

Sarı-kırmızılı ekibin 18 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleri dikkati çekiyor. Galatasaray takımı, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında kalesinde 39 gol görürken, rakip ağları sadece 14 kez havalandırabildi. Bu dönemde sarı-kırmızılı takımın, maç başına gol yeme ortalaması 2,16 olurken, gol atma ortalaması ise 0,77'de kaldı.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Lokomotiv Moskova ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Çarşamba günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Bilet satışları, 12 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 13 Eylül Perşembe saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır. 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerler satışa açılacaktır.

Kategori Bilet Fiyatı

  1. Kategori 1.000,00 TL
  2. Kategori 900,00 TL
  3. Kategori 800,00 TL
  4. Kategori 800,00 TL
  5. Kategori 750,00 TL
  6. Kategori 600,00 TL
  7. Kategori 400,00 TL
  8. Kategori 300,00 TL
  9. Kategori 250,00 TL
  10. Kategori 175,00 TL
  11. Kategori 150,00 TL

galatasaray-maci-biletleri

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
Galatasaray - Lokomotiv maçını Gianluca Rocchi yönetecekGalatasaray - Lokomotiv maçını Gianluca Rocchi yönetecek
Galatasaray'da Ozan Kabak sürpriziGalatasaray'da Ozan Kabak sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uefa Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Ronaldo, Juventus'ta açılışı dubleyle yaptı

Ronaldo, Juventus'ta açılışı dubleyle yaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim Ozan Kabak'ı Lokomotiv Moskova maçında yedek kulübesine gönderecek

Fatih Terim Ozan Kabak'ı Lokomotiv Moskova maçında yedek kulübesine gönderecek

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu mu?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu mu?

Galatasaray - Lokomotiv maçını Gianluca Rocchi yönetecek

Galatasaray - Lokomotiv maçını Gianluca Rocchi yönetecek

Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi

Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi

Fatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz

Fatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz

G.Saray'a müjdeli haber

G.Saray'a müjdeli haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.