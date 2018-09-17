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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı henüz belli olmadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında yayıncı krizi devam ediyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncısı henüz belli olmadı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı henüz belli olmadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk edeceği karşılaşmayı kimin yayınlayacağı henüz belli olmadı.

Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın alan Süper Lig'in yayıncı kuruluşu, Galatasaray maçının yayınlanıp yayınlanmayacağına henüz karar vermedi. Eğer yayıncı kuruluş bu karşılaşmayı yayınlamaz ise bu kez yayın haklarını satabilir.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasının yayıncısının bugün içinde belli olması bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi lokomotiv moskova

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