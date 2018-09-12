Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,18 Eylül Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.
Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri yarın saat 11.00'den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Kategori 12 misafir: 150 lira
Kategori 11: 150 lira
Kategori 10: 175 lira
Kategori 9: 250 lira
Kategori 8: 300 lira
Kategori 7: 400 lira
Kategori 6: 600 lira
Kategori 5: 750 lira
Kategori 4: 800 lira
Kategori 3: 800 lira
Kategori 2: 900 lira
Kategori 1: 1000 lira
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