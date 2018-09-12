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Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçının biletleri satışa çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2018 21:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,18 Eylül Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri yarın saat 11.00'den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 12 misafir: 150 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 4: 800 lira

Kategori 3: 800 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 1: 1000 lira

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi lokomotiv moskova

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