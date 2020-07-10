Galatasaray Luis Abram'ın peşinde

Galatasaray, Aralık ayında stoper oyuncusu Luis Abram için teklifte bulundu. Velez Sarsfield tarafından teklifi geri çevrilen Galatasaray, oyuncu için yeniden temas kurdu.
Luis Abram, Perulu oyuncular arasında en iyilerden birisi olarak görülüyor. 24 yaşındaki stoper oyuncusu, Milli Takım tecrübesi ve İtalya pasaportu sayesinde birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.
Velez Sarsfield ise; gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor.
İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Perulu stoper için harekete geçen son kulüp oldu. Galatasaray, daha önce Aralık ayında da Luis Abram için, Arjantin kulübünün kapısını çaldı ancak teklif reddedildi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Abram'ın sözleşme fesih bedeli ise 8 milyon avro.
24 yaşındaki Abram için de Avrupa uygun bir adres olarak görünüyor. Peru Milli Takımı'nda düzenli forma giyen yıldız, Avrupa kariyerine de atılmaya hazır durumda.
Luis Abram, bu sezon takımı Velez Sarsfield ile 22 resmi maça çıktı. Perulu stoper, bu maçlarda takımına herhangi bir gol veya asist katkısı yapamadı.
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