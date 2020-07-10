SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Luis Abram'ın peşinde

Galatasaray Luis Abram'ın peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.07.2020 22:09 | Son Güncelleme

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı Luis Abram için yeniden girişimlerde bulunuyor.

Galatasaray Luis Abram'ın peşinde

Galatasaray, Aralık ayında stoper oyuncusu Luis Abram için teklifte bulundu. Velez Sarsfield tarafından teklifi geri çevrilen Galatasaray, oyuncu için yeniden temas kurdu.

Luis Abram, Perulu oyuncular arasında en iyilerden birisi olarak görülüyor. 24 yaşındaki stoper oyuncusu, Milli Takım tecrübesi ve İtalya pasaportu sayesinde birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.

Velez Sarsfield ise; gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor.

DAHA ÖNCE TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Perulu stoper için harekete geçen son kulüp oldu. Galatasaray, daha önce Aralık ayında da Luis Abram için, Arjantin kulübünün kapısını çaldı ancak teklif reddedildi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Abram'ın sözleşme fesih bedeli ise 8 milyon avro.

24 yaşındaki Abram için de Avrupa uygun bir adres olarak görünüyor. Peru Milli Takımı'nda düzenli forma giyen yıldız, Avrupa kariyerine de atılmaya hazır durumda.

Luis Abram, bu sezon takımı Velez Sarsfield ile 22 resmi maça çıktı. Perulu stoper, bu maçlarda takımına herhangi bir gol veya asist katkısı yapamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Galatasaray 1 yıllık imzayı açıkladı!Galatasaray 1 yıllık imzayı açıkladı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Şok ayrılık! Şehri terketti, polisler yakaladı!

Şok ayrılık! Şehri terketti, polisler yakaladı!

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''

Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Luis Abram'ın peşinde

G.Saray genç stoperin peşinde!

Galatasaray Efe Güven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray 1 yıllık imzayı açıkladı!

Mariano'ya Atletico Minero'dan teklif!

Ülkesinden teklif geldi!

Galatasaray'da Falcao krizi! Yalanı ortayı çıktı...

Falcao'da büyük kriz! Hiçe saydı ve ortalık karıştı...

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük tepkilere yanıtsız kalmadı!

''Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz''

Galatasaray'da Fatih Terim kaleye Volkan Babacan'ı istedi!

Fatih Terim kaleye onu istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.