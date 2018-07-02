Galatasaray, Luis Cavanda'nın Standart Liege'e transferini açıkladı

Galatasaray, Luis Pedro Cavanda'nın Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'e transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Standard Liege Kulübü'nün Belçikalı oyuncunun transferi için Galatasaray'a 2 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.
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