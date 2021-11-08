SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray maçı olay olmuştu! Acun Ilıcalı'ya ceza

Galatasaray maçı olay olmuştu! Acun Ilıcalı'ya ceza

08.11.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan PSV-Galatasaray maçında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldığı gerekçesiyle Reklam Kurulu, TV8'e 457 bin TL'lik ceza kesti. Karşılaşmanın oynandığı gün yayının kesilmesi ve yasa dışı bahis reklamı yapıldığı yönünde gelen eleştirilere Acun Ilıcalı, "Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray maçı olay olmuştu! Acun Ilıcalı'ya ceza

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven- Galatasaray maçının yayıncısı TV8'e karşılaşmada yasa dışı bahis sitesi yaparak kumar oynamaya özendirdiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINA CEZA

T24'te yer alan habere göre; PSV Eindhoven-Galatasaray karşılaşmasının TV8'deki canlı yayınında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığına ilişkin şikayeti gündemine alan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, TV8'e 457 bin 308 TL tutarında para cezası verdi.

26 DAKİKA BOYUNCA REKLAMLAR GÖSTERİLDİ

y55

Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda müsabaka esnasında; maçın başlamasından itibaren 26 dakika boyunca, stadyumda saha kenarında ve kale yanlarında yer alan reklam stantlarının üstüne yurt içi ve yurt dışı menşeli yasadışı bahis şirketlerinin reklamının dijital olarak yerleştirildiği ve ekranda sürekli görünür vaziyette olduğu, yasadışı bahis sitesi reklamlarının mevzuata göre açıkça yasak olduğu, anılan dijital reklamların futbol izleyicisi tüketicilerin merakını uyandıran ve izleyiciyi canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren içerikte olduğu, bu reklam yayınlarının; izleyicilerin internet ortamında çok yaygın olan illegal bahis sitelerine yönelmesine yol açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerin kullanıldı.

RTÜK DE İKİ AY ÖNCE PARA CEZASI UYGULAMIŞTI

Tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu belirtilerek, "Reklam veren TV8 TV Yayıncılık A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 457 bin 308 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir" denildi. Söz konusu yayına RTÜK de iki ay önce para cezası uygulamış ancak cezanın miktarı açıklanmamıştı.

"UYGULANAN SANAL REKLAM TAMAMEN BİLGİMİZ DIŞINDADIR"

21 Temmuz'daki yayının ardından gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Burak Elmas: Korkmadan devam edeceğizBurak Elmas: Korkmadan devam edeceğiz
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü TV8 Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Fenerbahçe'den Şenol Güneş bombası

Fenerbahçe'den Şenol Güneş bombası

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Rusya'dan flaş açıklama! "Maç tekrar edilsin"

Rusya'dan flaş açıklama! "Maç tekrar edilsin"

Hakemliği neden bıraktığını açıkladı

Hakemliği neden bıraktığını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.