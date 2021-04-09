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Galatasaray maçı öncesi Emre Çolak şoku!

09.04.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki günlerde Galatasaray ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle Fatih Karagümrük yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Emre Çolak, Galatasaray maçından sonra kadroya geri dönmeyi reddetti. Çolak, paylaşım nedeniyle özür dilemesine rağmen kendisi hakkında alınan karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve kulüpten ayrılacağını yakın çevresine iletti.

Galatasaray maçı öncesi Emre Çolak şoku!

Fatih Karagümrük yönetiminin önceki günlerde kadro dışı bıraktığı Emre Çolak, Galatasaray ile oynanacak maç sonrasında kadroya dönecekti. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu teklifi kabul etmedi.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Emre Çolak, kadro dışı kalmasına neden olan paylaşım nedeniyle özür dilemesine rağmen kendisi hakkında alınan karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve kulüpten ayrılacağını yakın çevresine iletti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Fatih Karagümrük kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Emre Çolak'a yeni sözleşme teklifinde bulundu. 29 yaşındaki futbolcu yeni sözleşme teklifini kabul etmeyince karşılıklı anlaşarak fesih yoluna gitmeyi tercih ettiler. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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