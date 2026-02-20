Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da hem kadro dışı hem de prim kararı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da süpriz bir kadro dışı kararı alınmasının yanı sıra yönetim kurulundan Galatasaray maçına dair özel bir prim açıkladı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi takım Guilherme’nin kaptanlığını sonlandırdı ve oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır."

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ PRİM!

Ligde 12 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor çıkış maçını Galatasaray mücadelesi olarak seçti. Yönetim, bu maçta alınacak galibiyet sonrasında takıma önemli miktarda bir prim vereceğini açıklayacak.