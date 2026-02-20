SPOR

Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da hem kadro dışı hem de prim kararı!

TÜMOSAN Konyaspor, takım kaptanı Guilherme’nin kaptanlığının sonlandırıldığını ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Öte yandan yeşil-beyazlı ekipte zorlu Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir prim kararı alındığı öğrenildi.

Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da hem kadro dışı hem de prim kararı!
Burak Kavuncu
Guilherme Sitya

Guilherme Sitya

BRE Brezilya
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da süpriz bir kadro dışı kararı alınmasının yanı sıra yönetim kurulundan Galatasaray maçına dair özel bir prim açıkladı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray maçı öncesi Konyaspor da hem kadro dışı hem de prim kararı! 1

Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi takım Guilherme’nin kaptanlığını sonlandırdı ve oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır."

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ PRİM!

Galatasaray maçı öncesi Konyaspor da hem kadro dışı hem de prim kararı! 2

Ligde 12 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor çıkış maçını Galatasaray mücadelesi olarak seçti. Yönetim, bu maçta alınacak galibiyet sonrasında takıma önemli miktarda bir prim vereceğini açıklayacak.

Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Guilherme Costa Marques galatasaray Kadro dışı
nedense herkes çıkış maçı olarak Galatasaray'ı tercih ediyor.. ☺️ ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu buradan daha iyi anlıyorum
