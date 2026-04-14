Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel, Onyekuru'yu kadro dışı bıraktı!

Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi eski Galatasaraylı oyuncu Onyekuru, Volkan Demirel'in kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Emre Şen
Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Gençlerbirliği
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi akılları karıştıran bir son dakika gelişmesi yaşandı.

ESKİ GALATASARAYLI ONYEKURU KADRO DIŞI!

Başkent ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi Henry Onyekuru'yu kadro dışı bıraktı. Tecrübeli oyuncunun neden kadro dışı kaldığıyla ilgili bilgi verilmezken bu karar sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI

Bu sezon Başkent ekibiyle 19 maçta sadece 433 dakika sahada kalabilen Onyekuru, takıma hiçbir gol veya asist katkısı yapamamıştı. Onyekuru'nun form düşüklüğü sebebiyle kadro dışı bırakıldığı tahmin ediliyor.

