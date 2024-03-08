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Galatasaray maçında tarihe geçen olay! Muslera inanılması güç bir rekor kırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 20:12
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera bu maçla birlikte bir kilometre taşını daha doldurdu. Karşılaşmada 11’de görev alan Muslera, Süper Lig’de 4. kez ’dalya’ dedi.

Galatasaray maçında tarihe geçen olay! Muslera inanılması güç bir rekor kırdı
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 400. maçına çıktı. 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile birçok başarıya imza attı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.

İLK YABANCI OYUNCU OLARAK REKOR KIRDI

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Fernando Muslera, bu sayıya ulaşabilen ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

154 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

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Bu maça kadar 399 mücadelede Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera, bu karşılaşmaların 154'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

BİR DE GOLÜ VAR

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Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturmuş ve bir kaleci olarak gol de atmıştı.

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