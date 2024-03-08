Galatasaray maçında tarihe geçen olay! Muslera inanılması güç bir rekor kırdı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 400. maçına çıktı. 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile birçok başarıya imza attı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.

İLK YABANCI OYUNCU OLARAK REKOR KIRDI

Fernando Muslera, bu sayıya ulaşabilen ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

154 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu maça kadar 399 mücadelede Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera, bu karşılaşmaların 154'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

BİR DE GOLÜ VAR

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturmuş ve bir kaleci olarak gol de atmıştı.





