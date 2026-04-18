Galatasaray maçında Volkan Demirel depremi! Taraftar isyan etti

Başkent deplasmanında alınan ağır sonuçların ardından Gençlerbirliği’nde sular durulmuyor. Galatasaray karşısında sergilenen performans sonrası teknik direktör Volkan Demirel, hem tribünlerin hem de spor kamuoyunun sert eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

İşte Ankara’daki istifa çığlıkları ve gazeteci Barış Yurduseven’den gelen çarpıcı "kariyer" önerisi...

TRİBÜNLER TEK SES: "VOLKAN İSTİFA!"

Gençlerbirliği taraftarları, özellikle ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerle havlu atan takımlarının sergilediği oyuna isyan etti. Maçın ilerleyen bölümlerinde stadyumda hep bir ağızdan "Volkan istifa" tezahüratları yükselirken, kırmızı-siyahlı futbolseverler genç teknik adamı görevini bırakmaya davet etti. Alınan sonuçlar ve sahadaki dirençsiz görüntü, camiada sabırları taşırdı.

"ZORLAMA VOLKAN HOCA, FENERBAHÇE’YE GİT"

Gecenin en çok konuşulan yorumu ise gazeteci Barış Yurduseven’den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Volkan Demirel’e seslenen Yurduseven, teknik direktörlük ısrarından vazgeçmesi gerektiğini savunarak radikal bir öneride bulundu:

"Volkan Hoca, sen de boş ver artık teknik direktörlüğü. Olmuyorsa olmuyordur. Git, Fenerbahçe’de sistemin başına geç. Hiçbir şey yapmasan bile çalıştığın başkanları kandırmaz, kulübün parasını yedirtmezsin."

YOL AYRIMI YAKIN MI?

Gençlerbirliği yönetiminin, taraftarın bu yoğun tepkisi ve üst üste gelen kötü sonuçların ardından Volkan Demirel ile bir görüşme yapması bekleniyor. Ankara ekibinde "Volkan Demirel dönemi"nin sona erip ermeyeceği ise spor kamuoyunda merak konusu.