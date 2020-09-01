Galatasaray Manchester United'dan Fred'i istiyor

Seri ile Lemina’nın kiralık sözleşmelerinin sona ermesi ve takımlarına geri dönmesinin ardından orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, gözünü Manchester United’ın yıldızı Fred’e dikti.
Brezilyalı orta saha için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Sambacıyı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyor. Cim Bom’un bu girişimini İngiliz basını ve Brezilya basını doğruladı.
Ada’nın önde gelen gazetelerinden olan Dailystar, “Galatasaray Fred’le ilgileniyor. Pogba ve Bruno Fernandes’in gölgesinde kalan Fred, Solskjaer tarafından ikinci plana atıldı” derken, Brezilya basınından Lance ise, “Galatasaray, birkaç güne Fred için resmi teklifini sunacak” bilgisine yer verdi. İki basın organı da transferin zor olduğuna vurgu yaptı. Nedeni ise; Fred’in 2018’de 59 milyon euroya alınması. (AKŞAM)
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