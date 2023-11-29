GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray Manchester United maçı canlı olarak ekrana geliyor. Galatasaray Manchester United maçı canlı izleme ekranı karşılaşmayı heyecanla bekleyen taraftarlar tarafından internette sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçı için heyecan dorukta. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibi sahadan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Muhtemel 11'lerde Muslera, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karata, Sacha Boey, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın adı geçiyor. İşte, Galatasaray Manchester United maçı canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Manchester United maçı bugün (29 Kasım 2023 Çarşamba) oynanacak.

Galatasaray Manchester United maçı saat 20.45'te başladı.

Karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olarak açıklandı.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Manchester United maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 5. KARŞILAŞMASI GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Manchester United mücadelesi EXXEN'de yayınlanacak. Dolayısıyla maç şifresiz olarak ekrana gelmeyecek. Daha önce bazı karşılaşmalarda yoğunluk sebebiyle mücadeleler TV8,5 ekranlarından da canlı verilmişti. Fakat Galatasaray Manchester United maçının EXXEN'den şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇINDA 11'LER

Galatasaray 11'i: Muslera, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karata, Sacha Boey, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz.

Manchester United 11'i: Andre Onana, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Diogo Dalot, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maça ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde bu atmosferde muhteşem oluyor. Bundan önceki maçları kazanamamıştık ama bu sefer kazanmak istiyoruz. İyi oyunlar oynadık ama bunu skora yansıtamadık. Bu sefer amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak”

GALATASARAY'DA HEDEF KAZANMAK

Bu maç için tek hedefin kazanmak olduğunu ifade eden Okan Buruk, açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz Galatasaray olarak büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türkiye bu anlamada büyük bir heyecan yaşıyor. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Özellikle gruptan çıkmak adına kazanacağımız bir karşılaşma. Bir sonraki maça her ihtimalle kalacak ama bu maçı kazandığımızda hem çok büyük bir avantaj yakalayacağız hem de Avrupa’yı garantilemiş olacağız. Son maçta da tabii ki hedefimiz yine gruptan çıkmak olacak. O yüzden önemli ve değerli. Maddi anlamda ve manevi anlamda bizim için çok özel bir karşılaşma. Rakibimizin ilk maça göre geliştiğini ve değiştiğini söyleyebilirim. Ligde özellikle son 6 maçın 5’ini kazanması, puan durumu olarak lig liderinin 6 puan gerisine gelmesi ve özellikle kadro olarak daha iyi bir duruma gelmeleri tabii ki rakibimizin artıları. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta özellikle Alanyaspor maçında önemli bir oyun oynadık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Dediğim gibi hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde bu atmosferde muhteşem oluyor. Bundan önceki maçları kazanamamıştık ama bu sefer kazanmak istiyoruz. İyi oyunlar oynadık ama bunu skora yansıtamadık. Bu sefer amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak”

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, A grubunda 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Son 2 maça girilirken evinde Manchester United'ı konuk edecek sarı-kırmızılılarda gruptan çıkabilmek için hesaplar başladı. Grupta şu ana dek tüm karşılaşmalardan üstünlükle ayrılan Bayern Münih, 12 puanla gruptan lider çıkmayı garantiledi. İkinci sıraya yerleşen Kopenhag'ın puanı ise 4. Sarı - kırmızı temsilcimiz ile puan puana olan Kopenhag, averajla ikinci sırada yer alıyor. Grubun son sırasında ise 3 puanla Manchester United bulunuyor. Galatasaray, Manchester United'ı yenip daha sonra da Kopenhag'ı mağlup ederse diğer karşılaşmaların sonucuna bakmadan gruptan 2. olarak çıkacak.

Sarı-kırmızılılar bu akşam kazanıp Kopenhag da Bayern Münih deplasmanında puan kaybederse, Danimarka deplasmanında üst tur için 1 puan yetecek. Fakat Galatasaray bu maçtan mağlup ayrılırsa son hafta Kopenhag'ı yenmek durumunda olacak ve Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.







