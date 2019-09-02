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Galatasaray Mario Lemina'yı KAP'a bildirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Diaby, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray, transferin son gününü hareketli geçiriyor. Uzun süredir uğraş verdiği Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, Southampton'dan kadrosuna kattığı 26 yalındaki Fransız orta saha Mario Lemina'yı da İstanbul'a getirdi.

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Lemina'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Juventus'tan Southampton'a 17.25 milyon Euro bedelle transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray kap Mario Rene Junior Lemina

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
herkes konuşur biz yaparız. bu senede Şampiyonuz. çok şükür açık sözlü ve kaliteli yönetime sahibiz
çok iyi hiç gündeme gelmeyenler alınıyor
Aynen nerede vitaminsiz var topla, sonra şampiyonlar liginde fileden golleri topla:))
Noluyor ulan ???
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