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G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'da beklenen imza atıldı. Galatasaray, Norveçli sağ beki Martin Linnes'in sözleşmesini 2 yıl uzattığını KAP'a bildirdi.

G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!

Galatasaray'da Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Linnes'in sözleşmesinin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatıldığı belirtildi.

Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeneceği aktarıldı.

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Galatasaray martin linnes

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