Galatasaray, Mert Çetin transferi için devrede

Sezonun ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Serie A ekibi Roma tarafından sezon başında Verona'ya kiralanan fakat kiralık sözleşmesinin sona erdirilmesi gündemde olan Mert Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Tuttosport'un haberine göre; Verona'da forma şansı bulmakta zorlanan ve Serie A'da daha fazla maça çıkma isteği gerçekleşmeyen Mert Çetin ayrılma kararı aldı. EURO 2020'de olmak isteyen 24 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma kiralık olarak gideceği, şu anda en yakın görünen ekibin ise Galatasaray olduğu aktarıldı.

GALATASARAY İÇİN İLAÇ

Verona formasıyla Serie A'da 4 maça çıkabilen ve 283 dakika sahada kalan Mert Çetin için sarı kırmızılıların sezon başında da devrede olduğu belirtilmişti. Stoper rotasyonunda Marcao, Luyindama ve Donk'u kullanan Fatih Terim'in de Mert Çetin'in transferine olumlu yaklaştığı kaydediliyor. Yabancı kontenjanını kanat, orta saha ve forvette değerlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, şartların oluşması durumunda bu transfere nokta koyacak.

Roma'dan iki yıllığına kiralanan ancak teknik direktör Ivan Juric'in gözüne giremeyen Mert Çetin'in Roma ile olan sözleşmesi ise 2024'te sona eriyordu. Mert Çetin, 2019'da 3 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olmuştu.

