Galatasaray Mert Hakan Yandaş ile anlaştı iddiası

Sivasspor’la sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray’la 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öne sürülüyordu. Bütün bu gelişmelerin ardından Mert Hakan Yandaş’ın sosyal medya hesabından Galatasaray’ı takibe aldığı iddia edildi. Yıldız futbolcu ise, “Ben 2015’te Twitter hesabı açtım. Galatasaray’ı da 2015 yılında takibe almışım” açıklamasında bulundu.

SAVUNMADA MARCAO FARKI

Öte yandan Süper Lig’in en sağlam savunmacısı Marcao oldu. Galatasaray’ın stoperi, ikili mücadelelerde yüzde 67.8’lik bir başarı sağladı. Steven Caulker, Aytemiz Alanyaspor’da yüzde 67.4 ile onu takip etti.

FALCAO BAŞKA BİR FUTBOLCU

Fabregas, sosyal medyada kendisine yöneltilen, “Birlikte oynadığın en iyi futbolcular kimdi?” sorusuna, “Henry, Messi, Hazard ve Falcao” karşılığını verdi.

EMRE AYRILMASIN

Uzun süre Galatasaray’da top koşturan ve şu anda Deportivo forması giyen Emre Çolak’ın adı Göztepe’yle anılıyordu. Bunun üzerine İspanyol taraftarlar isyan etti. Tecrübeli futbolcuya ayrılmaması için mesajlar yağdırdı.

VALENCIA BEKLEMEDE

Galatasaray’la ismi anılan Enner Valencia’nın menajeri Vargas, “Türk takımları her zaman Valencia’ya ilgi gösterdi. Ne olacağını göreceğiz” dedi. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, Tigres’le mukavelesi bu sezon sonunda bitecek.

(AKŞAM)