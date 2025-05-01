Galatasaray Milan Skriniar'ın rövanşını o isimle alıyor! Fenerbahçe cephesini çok şaşırtan hamle... Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmeyi yaptı bile

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürerken, sezonun sonunun yaklaşmasıyla beraber kulüpler yeni sezon hazırlıklarına da başlamış durumda.

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'de temaslar oldukça hızlanırken birçok transfer döneminde olduğu gibi iki ezeli rakip transfer yine karşı karşıya geldi.

SKRINIAR'IN RÖVANŞI...

Ara transfer döneminde Milan Skriniar’ın adı önce Galatasaray ile anılmış, ancak Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle deneyimli stoper sarı-lacivertli ekibe imza atmıştı. Galatasaray, Skriniar transferinin rövanşını almak için harekete geçti.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Takvim’in haberine göre Galatasaray, Avrupa’da bu sezonun parlayan isimlerinden olan ve Fenerbahçe'nin istediği bilinen Jonathan David ile ilk teması kurdu.

BAŞKANDAN TAM YETKİ

Edinilen bilgilere göre menajer George Gardi, Başkan Dursun Özbek’ten aldığı yetkiyle Kanadalı yıldızın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki futbolcunun yıllık 10 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro imza parası istediği belirtildi.

İNDİRİM İÇİN YENİ GÖRÜŞME

sarı-kırmızılıların sezon sonunda David’in menajeriyle tekrar masaya oturacağı ve indirim talep edeceği öğrenildi. Bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 46 maçta 25 gol ve 11 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Jonathan David, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki golleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.