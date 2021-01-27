Galatasaray Mostafa Mohamed'i transfer ediyor

Mostafa Mohamed’e Galatasaray kapısı açıldı… Zamalek’in yöneticisi İbrahim Abdallah, OnTime Sports TV 2’ye konuştu ve "Saint Etienne defterini kapattık. Mostafa Mohamed’e Avrupa kapısını açık tutuyoruz. Ancak onu düşük bir paraya satmayacağız. Galatasaray’ın teklifi geçen hafta yaptığı teklifle aynı" dedi.

Bu açıklamanın sonrasında sarı kırmızılı ekip, Mısır ekibine 5 milyon Dolar'lık bir teklif sundu.

PARAYI PEŞİN İSTEDİLER

Kulüpler anlaştı. Şimdi ödeme planıyla ilgili ayrıntılar konuşuluyor. Maddi sıkıntılarla boğuşan Zamalek, 5 milyon Dolar'ı peşin istedi. Galatasaray ise iki taksit seçeneğini masaya koydu. Kısa süre içinde bu problemin de çözülmesi bekleniyor.

Ayrıca Mohamed’in çok sayıda temsilcisinin bulunması da ayrı bir sorun. Menajerler kendi payları için pazarlığa başladı. Transferin 1 hafta içinde resmen bitmesi bekleniyor.

(AKŞAM)



