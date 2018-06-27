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Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaştı! Yarın ilk antremanına çıkacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Son şampiyon Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'in transferini bitirdi. Muğdat Çelik, Galatasaray'ın yarınki yeni sezon çalışmalarına katılacak. Galatasaray transferi de KAP'a bildirdi.

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaştı! Yarın ilk antremanına çıkacak

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini Akhisarspor'dan Muğdat Çelik'i alarak gerçekleştirdi.

Galatasaray, Akhisarspor'da oynayan Muğdat Çelik ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulübün antrenmanına katılacak.

Akhisarspor'la sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Muğdat, Anadolu takımlarından gelen tekliflere aldırış etmedi ve Galatasaray'ı tercih etti.

Muğdat, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti. Muğdat, Fenerbahçe ile oynanan finalde maçın yıldızı seçilmişti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Muğdat Çelik ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama

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Galatasaray Muğdat Çelik

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