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Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı

14.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Taç Spor Tesisleri'nde, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde sarı-kırmızılılar, VakıfBank ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı, 25-18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, turnuvanın birincisi oldu.

Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol galatasaray

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