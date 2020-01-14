Galatasaray Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptırdı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken savunmaya takviye konusunda ismi gündeme gelen Murillo için yeni bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria'dan ayrılan Murillo, Galatasaray'a transfer olmuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusunun Celta Vigo ile söz kestiği kaydedildi.
Daha önce transferle ilgili yerel basına konuşan Murillo'nun menajeri, 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray'a gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayarak, "Murillo'nun Galatasaray'a gitmek istediği doğru değil. Onunla ilgilenen birçok takım var ancak kendisi Cenova'da çok iyi durumda" ifadesini kullanmıştı.
Doğum Tarihi: 27 Mayıs 1992 - 27 Yaşında
Uyruk: Cali, Kolombiya
Boyu: 1,82 m
Kilo: 78 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2010
Şu Andaki Takımı: UC Sampdoria
Mevkiisi: Stoper
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022
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