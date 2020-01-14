Galatasaray Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptırdı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken savunmaya takviye konusunda ismi gündeme gelen Murillo için yeni bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria'dan ayrılan Murillo, Galatasaray'a transfer olmuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusunun Celta Vigo ile söz kestiği kaydedildi.

MENAJERİNDEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Daha önce transferle ilgili yerel basına konuşan Murillo'nun menajeri, 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray'a gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayarak, "Murillo'nun Galatasaray'a gitmek istediği doğru değil. Onunla ilgilenen birçok takım var ancak kendisi Cenova'da çok iyi durumda" ifadesini kullanmıştı.

JEİSON MURİLLO KÜNYE

Doğum Tarihi: 27 Mayıs 1992 - 27 Yaşında

Uyruk: Cali, Kolombiya

Boyu: 1,82 m

Kilo: 78 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2010

Şu Andaki Takımı: UC Sampdoria

Mevkiisi: Stoper

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022



