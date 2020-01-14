SPOR
  4. Galatasaray Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptırdı

Galatasaray Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptırdı

İTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'a stoper transferinde kötü haber! Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan savunma oyuncusunun başka bir kulüple anlaştığı belirtildi.

Galatasaray Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptırdı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken savunmaya takviye konusunda ismi gündeme gelen Murillo için yeni bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria'dan ayrılan Murillo, Galatasaray'a transfer olmuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusunun Celta Vigo ile söz kestiği kaydedildi.

MENAJERİNDEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Daha önce transferle ilgili yerel basına konuşan Murillo'nun menajeri, 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray'a gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayarak, "Murillo'nun Galatasaray'a gitmek istediği doğru değil. Onunla ilgilenen birçok takım var ancak kendisi Cenova'da çok iyi durumda" ifadesini kullanmıştı.

JEİSON MURİLLO KÜNYE

Doğum Tarihi: 27 Mayıs 1992 - 27 Yaşında

Uyruk: Cali, Kolombiya

Boyu: 1,82 m

Kilo: 78 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2010

Şu Andaki Takımı: UC Sampdoria

Mevkiisi: Stoper

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası şok paylaşımMerih Demiral'ın sakatlığı sonrası şok paylaşım
Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklamasıMerih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jeison Murillo Galatasaray sampdoria Transfer celta vigo gs transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Mehmet Ekici'den müjdeli haber

Mehmet Ekici'den müjdeli haber

Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray'da ayrılık!

Moussa Sow'dan sürpriz transfer

Moussa Sow'dan sürpriz transfer

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İtalya, Merih Demiral'ı konuşuyor

İtalya, Merih Demiral'ı konuşuyor

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptırdı

Galatasaray'a transferde büyük şok!

Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası De Ligt'den şok paylaşım

Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası şok paylaşım

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması: EURO 2020'de görüşürüz

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral'a destek mesajı yağdı

Merih Demiral'a destek mesajı yağdı

Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Merih Demiral'dan kahreden haber

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.