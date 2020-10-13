Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzatacak

Galatasaray, geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanında oynanan karşılaşmada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Todofichajes sitesinde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, bu sezon kulüpte 10. yılını tamalayacak olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Haberde, Galatasaray'ın Muslera ile anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapacakları bildirildi.

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşündüğünü açıklamıştı.

"BİZİM İÇİN BİR KALECİDEN FAZLASI"

Terim açıklamasında, "Muslera'nın ayağının kırılmasıyla, bizim de orada kırıldığımız ve oradan dönemediğimiz görülüyor. Daha oraya dönmek istemiyorum, nasıl kırıldı ve kim kırdı diye. Bizim için bir kaleciden daha fazlasıdır.

İnsanlığı, kaleciliği, karakteri ile kalemizde olması bizim için güvendir. Bir an evvel dönmesi için gerek doktorlarımız gerek kendisi çalışıyor. Tabii ki olmasını isteriz kalemizde ama olmadığı zaman diğer kalecilerimize de güveniyoruz.