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Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzatacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Son dakika Galatasaray haberleri... TFF Süper Lig ekibi Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı kırmızılılar yıldız kaleci ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzatacak

Galatasaray, geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanında oynanan karşılaşmada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Todofichajes sitesinde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, bu sezon kulüpte 10. yılını tamalayacak olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Haberde, Galatasaray'ın Muslera ile anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapacakları bildirildi.
Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşündüğünü açıklamıştı.

"BİZİM İÇİN BİR KALECİDEN FAZLASI"

Terim açıklamasında, "Muslera'nın ayağının kırılmasıyla, bizim de orada kırıldığımız ve oradan dönemediğimiz görülüyor. Daha oraya dönmek istemiyorum, nasıl kırıldı ve kim kırdı diye. Bizim için bir kaleciden daha fazlasıdır.

İnsanlığı, kaleciliği, karakteri ile kalemizde olması bizim için güvendir. Bir an evvel dönmesi için gerek doktorlarımız gerek kendisi çalışıyor. Tabii ki olmasını isteriz kalemizde ama olmadığı zaman diğer kalecilerimize de güveniyoruz.

"FUTBOLU BURADA BIRAKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Onlar da Muslera'yı inşallah aratmayacaklar. Muslera'nın futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Geldiği zaman son senesi olacak. Bu gündeme gelecektir. Kendimizi Muslera için mutlu adlediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

285 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Uruguaylı kaleci; sarı-kırmızılı formayla 285 maça çıktı ve kalesinde 285 gol gördü. (Ajansspor)

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