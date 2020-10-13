Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzatacak

Galatasaray, geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanında oynanan karşılaşmada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
Todofichajes sitesinde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, bu sezon kulüpte 10. yılını tamalayacak olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladığı belirtildi.
Haberde, Galatasaray'ın Muslera ile anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapacakları bildirildi.
Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşündüğünü açıklamıştı.
Terim açıklamasında, "Muslera'nın ayağının kırılmasıyla, bizim de orada kırıldığımız ve oradan dönemediğimiz görülüyor. Daha oraya dönmek istemiyorum, nasıl kırıldı ve kim kırdı diye. Bizim için bir kaleciden daha fazlasıdır.
İnsanlığı, kaleciliği, karakteri ile kalemizde olması bizim için güvendir. Bir an evvel dönmesi için gerek doktorlarımız gerek kendisi çalışıyor. Tabii ki olmasını isteriz kalemizde ama olmadığı zaman diğer kalecilerimize de güveniyoruz.
Onlar da Muslera'yı inşallah aratmayacaklar. Muslera'nın futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Geldiği zaman son senesi olacak. Bu gündeme gelecektir. Kendimizi Muslera için mutlu adlediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Uruguaylı kaleci; sarı-kırmızılı formayla 285 maça çıktı ve kalesinde 285 gol gördü. (Ajansspor)
Falcao dünyanın en iyi golcülerinden
G.Saray'a sakat futbolculardan müjdeli haber!
Kulüpten ihracı isteniyor!
Erol Bulut'tan 'Tokat' olayı için flaş sözler
Beşiktaş'ta iki isimle ipler kopuyor!
Önce bir yumruk, ardından da tokat attım
Novak'tan koronavirüs açıklaması
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Ceza için değil, ödül için flaş kart önerisi!
Eddie Newton iş başında
Okuyucu Yorumları 0 yorum