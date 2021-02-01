Galatasaray, Mustafa Muhammed ve Yedlin transferlerini açıkladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Muhammed ve kulübü Zamalek ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kiralama ücreti olarak Zamalek'e net 2 milyon dolar ödeyecek Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödemesi durumunda oyuncunun bonservisini alabilecek.Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcüye ise bu sezonun kalan bölümü için net 400 bin dolar, 2021-2022 sezonu için net 725 bin dolar sabit transfer ücreti ödeyecek.

YEDLIN DE AÇIKLANDI

Galatasaray, DeAndre Yedlin'i 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp Yedlin'e bu sezon için 350 bin euro ödeyecek.

2021-22 maaşı: 1 milyon 150 bin euro

2022-23 maaşı: 1 milyon 100 bin euro



