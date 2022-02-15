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Galatasaray Nef, yarı finalde

15.02.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol Türkiye Kupası'nda Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol 77-62 yenerek yarı finale çıktı.

Galatasaray Nef, yarı finalde

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.

Galatasaray, sahadan 77-62 galibiyetle ayrılan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)

Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)

1. periyot: 14-19

Devre: 31-36

3. periyot: 49 - 54

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