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Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2020 21:28 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümde, Neftçi Bakü maçının taktik çalışması yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımı ile yerel saatle 20.00’de (TSİ 19.00) Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

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