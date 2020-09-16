Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümde, Neftçi Bakü maçının taktik çalışması yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımı ile yerel saatle 20.00’de (TSİ 19.00) Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
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