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Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi

03.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, kadın basketbol takımında iki oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde bugün Nesibe Aydın ile oynayacağı karşılaşmanın da ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Basketbola Geri Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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