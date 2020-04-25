Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı!

Yeni sezon yapılanmasında yerli futbolcuya ağırlık veren Galatasaray bir yandan maaş bütçesini kısmaya çalışırken, yeni transferlerde de olabilecek en asgari şartlarda kontrat yapmayı planlıyor.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer uzun süredir radarda olan Oğulcan Çağlayan'a 300 bin Euro maaş verebileceklerini bildirdi.

İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Kariyerini artık İstanbul'da sürdürmek isteyen Oğulcan, kariyeri için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini temsilcisine iletirken, yeni sezon öncesi 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi.

AYRILIĞI BAŞKAN DUYURDU

Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi. Sezonun büyük çoğunluğunda Karadeniz ekibinin tek forveti olarak boy gösteren Oğulcan, bu sezon 22 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.

Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.88'lik futbolcunun sarı-kırmızılılarda tamamlayıcı bir rol üstleneceği, birçok yıldıza alternatif olabileceği düşünülüyor.

Oğulcan bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 4 gol atıp, 2 asist yaptı. (Ajansspor)

