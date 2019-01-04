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Galatasaray Ogün Çalışkan ve Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sürpriz imzalar atıldı! Galatasaray, alt yapıdan Ogün Çalışkan ve Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray Ogün Çalışkan ve Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı!

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki Ogün Çalışkan (fotoğrafta solda) ve 20 yaşındaki Çekdar Orhan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıkladı.

6 sezondur Galatasaray alt yapısında forma giyen Ogün Çalışkan, sırasıyla U16 - U17 ve U 19 takımlarında forma giydi.

Ogün Çalışkan ayrıca bu sezon U21 ve UEFA Gençlik Ligi'nde 5 maçta sahaya çıktı. Stoper mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki futbolcu U16, U18 ve U19 Milli Takımlarında 10 kez forma giydi.

Orta sahada görev yapan Çekdar Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.

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Galatasaray Ogün Çalışkan Çekdar Orhan

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