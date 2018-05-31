Galatasaray, Oğuzhan Özyakup'un menajeri ile transfer görüşmesi yaptı!

Badou Ndiaye'nin ayrılmasından sonra ligin ikinci yarısında oldukça zorlanan Galatasaray'da gizli hedef ise Oğuzhan Özyakup... Yeniden seçilmelerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetimin, görüştüğü isimlerden birisinin de Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos olduğu bildirildi.
ÖNCELiK BEŞiKTAŞ'IN AMA...
Görüşen isimse Abdurrahim Albayrak'tı. Albayrak, durumunu sordu, Fatih hocanın, Oğuzhan'ı çok beğendiğini iletti. Eğer Beşiktaş ile anlaşamazsa başka yere imza atmaması ve kendilerine gelmelerini istedi. Orta sahada ve forvet arkasında oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun, teklif için teşekkür ettiği ve "Öncelik Beşiktaş'ın ama anlaşmazsak neden olmasın" yanıtı verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık" dese de ortada resmi bir imza ve açıklama olmaması Galatasaray'ı umutlandırıyor.
RUSLAR PEŞİNDE
Galatasaray gibi, Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın da sözleşmesi 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ı transfer etmek istediği iddia ediliyor.
BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ
Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup skor üretmekte zorlandı. Beşiktaş forması ile 6 sezonda 219 maçta 27 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon kariyerinde ilk kez 37 maçta ağları havalandıramadı.
25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 29 lig maçında 5 gol atıp, 7 asist yapmasına rağmen, bu sezon sadece 4 asist yaptı. 37 maçta ise 8 asisti bulunuyor.
(Takvim)
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında
Aziz Yıldırım Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Alvaro Negredo'ya teklif geldi
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu
Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum