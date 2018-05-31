Galatasaray, Oğuzhan Özyakup'un menajeri ile transfer görüşmesi yaptı!

Badou Ndiaye'nin ayrılmasından sonra ligin ikinci yarısında oldukça zorlanan Galatasaray'da gizli hedef ise Oğuzhan Özyakup... Yeniden seçilmelerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetimin, görüştüğü isimlerden birisinin de Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos olduğu bildirildi.

ÖNCELiK BEŞiKTAŞ'IN AMA...

Görüşen isimse Abdurrahim Albayrak'tı. Albayrak, durumunu sordu, Fatih hocanın, Oğuzhan'ı çok beğendiğini iletti. Eğer Beşiktaş ile anlaşamazsa başka yere imza atmaması ve kendilerine gelmelerini istedi. Orta sahada ve forvet arkasında oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun, teklif için teşekkür ettiği ve "Öncelik Beşiktaş'ın ama anlaşmazsak neden olmasın" yanıtı verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık" dese de ortada resmi bir imza ve açıklama olmaması Galatasaray'ı umutlandırıyor.

RUSLAR PEŞİNDE

Galatasaray gibi, Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın da sözleşmesi 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ı transfer etmek istediği iddia ediliyor.