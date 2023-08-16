SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı sonucu

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı sonucu

15.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı olarak ekrana geldi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde (Rams Park Stadium) Slovenya ekibi konuk etti.Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı sonucu internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı olarak yayınlandı. Taraftarlar Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının sonucunu araştırıyor. İşte, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının sonucu ve detaylar...

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos 2023 Salı saat 21:00'de başladı ve sona erdi.

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı 1-0 Glatasaray'ın üstünlüğü ile bitti.

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇINDA 11'LER

Galatasaray 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens Kerem, Bakambu

Olimpija Ljubljana 11'i: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Ahmet, Posavec, Ratnik, Seslar, Elsnik, Fadida, Bristric, Rui Pedro

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'tan yıldız isim için ayrılık açıklaması: Premier Lig'de oynamak istiyor!Okan Buruk'tan yıldız isim için ayrılık açıklaması: Premier Lig'de oynamak istiyor!
G.Saray'ın oyuncusunu maç oynanırken aldılar! Beşiktaş'tan şaşırtan KAP...G.Saray'ın oyuncusunu maç oynanırken aldılar! Beşiktaş'tan şaşırtan KAP...
Galatasaray gol yemeden turladı! Play-Off'taki rakip belli oldu Galatasaray gol yemeden turladı! Play-Off'taki rakip belli oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.