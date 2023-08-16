Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı sonucu

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı olarak yayınlandı. Taraftarlar Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının sonucunu araştırıyor. İşte, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının sonucu ve detaylar...
Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos 2023 Salı saat 21:00'de başladı ve sona erdi.
Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı 1-0 Glatasaray'ın üstünlüğü ile bitti.
Galatasaray 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens Kerem, Bakambu
Olimpija Ljubljana 11'i: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Ahmet, Posavec, Ratnik, Seslar, Elsnik, Fadida, Bristric, Rui Pedro