Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!

Galatasaray yönetimi, Muğdat Çelik'ten sonra bir Akhisarsporlu oyuncuyu daha renklerine bağlamak üzere...

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği defansın sol kanadına düşünülen Ömer Bayram için sıkı bir pazarlığa girişen sarı-kırmızılılar, Akhisar yönetimi'ni 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti.

Galatasaray yönetimi futbolcuyla da anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın Türk Lirası ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Yeşil-siyahlı futbolcuya Muğdat tarifesini uygulayacak olan Cim-Bom'un yıllık 2 milyon lira garanti ücret ödeyeceği ifade edildi.

(Milliyet)

