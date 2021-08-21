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Galatasaray Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

21.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un Belçika ekiplerinden Charleroi'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray, Valentine James Ozornwafor'un kiralık olarak Belçika Ligi takımlarından Charleroi'ye gönderildiğini açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır."

VICTOR NELSSON'UN LİSANSI ÇIKACAK

Galatasaray'da Ozornwafor'ile yolların ayrılmasının ardından yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıkarılacak. Danimarkalı stoper, Hatayspor maçının kadrosunda yer alacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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