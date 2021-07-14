Galatasaray-PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV Eindhoven maçı biletleriyle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00'da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda ki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.

İŞTE GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI BİLET FİYATLARI

Kategori: 750 TL Kategori: 500 TL Kategori: 400 TL Kategori: 200 TL Kategori: 175 TL (Kısıtlı Görüş)

????❤️ Ve hasret bitti, artık kavuşma vakti!



???? Aslanlar tribündeki yerini alıyor!



???? PSV Eindhoven maçı biletleri satışa çıkıyor!



Detaylar için ???? https://t.co/y38SvcKWmm pic.twitter.com/0gRSKFadSA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol takımımız Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00’da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’unda ki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarlarımızın bedelsiz olarak maça katılımı için, 14 Temmuz saat 17:00’dan, 16 Temmuz saat 23:59‘a kadar, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir. Bu tarihlerde rezervasyonlarına, TCKN. ve Hes kodlarını koltuklarına atamadıkları takdirde, koltuk boşa çıkıp, satışa sunulacaktır.

18 Temmuz Pazar saat: 14:00’da 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 26 Temmuz Pazartesi saat 14:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır.

Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı ve HES kodu olması zorunludur.

Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.

Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.

E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir."



