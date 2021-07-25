SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray PSV hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray PSV hazırlıklarını sürdürdü

25.07.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray PSV hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla saha içinde bir toplantı yaptı.

Antrenmana ise sahada kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cimbom'un yeni transferi İstanbul'daCimbom'un yeni transferi İstanbul'da
PARTNERYouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdıYouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
G.Saray transferi resmen açıkladıG.Saray transferi resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de tespit edildi! Yeni mutasyonun adı: B.A.621

İngiltere'de tespit edildi! Yeni mutasyonun adı: B.A.621

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

İsrailli ile eşleşmemek için olimpiyattan çekildi

İsrailli ile eşleşmemek için olimpiyattan çekildi

G.Saray transferi resmen açıkladı

G.Saray transferi resmen açıkladı

Canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları"

Canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.