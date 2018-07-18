Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)

Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren takımımız, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Valencia’ya TSİ 18.30’da rakip olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray, geride kalan sezon takımın sözleşmeli oyuncuları arasında yer alan 9 isimle yeni sezonda devam etmeme kararı aldı. Mukavelesi sona eren 7 isme yeni sözleşme önermeyen sarı-kırmızılı ekip, 1 oyuncusunu satıp, 1 oyuncusuyla ise anlaşarak yollarını ayırdı.

Sözleşmeleri sezon sonu itibarıyla biten 7 futbolcuya yola devam edilmedi. Sarı-kırmızılı kulüp, Koray Günter, Hakan Balta, Yasin Öztekin, Iasmin Latovlevici, Umut Gündoğan ve Eray İşcan ile kiralık kontratı sonlanan kaleci Cedric Carrasso'yla vedalaştı. Bu isimlerden Koray Günter, İtalya'nın Genoa takımına, Umut Gündoğan ise Boluspor'a transfer olurken, diğer oyuncular henüz yeni bir takımla kontrat yapmadı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi mukavelesi bulunan 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Geride kalan sezonu Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Pedro Cavanda, 2,4 milyon avro bonservis karşılığında bu ekibe satıldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2013-2014 sezonu devre arasında transfer olan ancak A takım formasını hiç giyemeyen İsviçreli oyuncu Endoğan Adili'nin sözleşmesi ise anlaşılarak feshedildi. Oyuncunun, 2018-2019 futbol sezonundaki 1 milyon 120 bin liralık alacağının 620 bin lirasından feragat ettiği, kendisine ise 500 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.