Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. İsviçre’nin Montrö kentinde Stade de Chailly’de oynanacak Galatasaray - PSV maçı, 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00’da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Uluslararası - Bet365
Kosta Rika - TDN
El Salvador - TDN
Guetemala - TDN
Honduras - TDN
Meksika - TDN
Hollanda - Fox Sports 4, Fox Sports Go
Nikaragua - TDN
Norveç - TV2 Sport Premium 3 , TV2 Sumo
Panama - TDN
Türkiye - Spor Smart HD
Amerika Birleşik Devletleri - ESPN3
GALATASARAY YENİ SEZON KAMPINDAN NOTLAR
7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil’i 1-0 mağlup etmişti.
Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan rakibimiz PSV Eindhoven’de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren takımımız, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Valencia’ya TSİ 18.30’da rakip olacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
Galatasaray, geride kalan sezon takımın sözleşmeli oyuncuları arasında yer alan 9 isimle yeni sezonda devam etmeme kararı aldı. Mukavelesi sona eren 7 isme yeni sözleşme önermeyen sarı-kırmızılı ekip, 1 oyuncusunu satıp, 1 oyuncusuyla ise anlaşarak yollarını ayırdı.
Sözleşmeleri sezon sonu itibarıyla biten 7 futbolcuya yola devam edilmedi. Sarı-kırmızılı kulüp, Koray Günter, Hakan Balta, Yasin Öztekin, Iasmin Latovlevici, Umut Gündoğan ve Eray İşcan ile kiralık kontratı sonlanan kaleci Cedric Carrasso'yla vedalaştı. Bu isimlerden Koray Günter, İtalya'nın Genoa takımına, Umut Gündoğan ise Boluspor'a transfer olurken, diğer oyuncular henüz yeni bir takımla kontrat yapmadı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi mukavelesi bulunan 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Geride kalan sezonu Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Pedro Cavanda, 2,4 milyon avro bonservis karşılığında bu ekibe satıldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2013-2014 sezonu devre arasında transfer olan ancak A takım formasını hiç giyemeyen İsviçreli oyuncu Endoğan Adili'nin sözleşmesi ise anlaşılarak feshedildi. Oyuncunun, 2018-2019 futbol sezonundaki 1 milyon 120 bin liralık alacağının 620 bin lirasından feragat ettiği, kendisine ise 500 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.
Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci'nin takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Transfer maliyeti ve beklentilerin çok altındaki performansıyla gündem olan Tarık Çamdal'a takım bulunması için çaba sarf edilirken, oyuncunun bu sezon alacağı 1 milyon 605 bin avroluk garanti ücret işleri zorlaştırıyor.
Sezonun son bölümünde ağrıları olduğu gerekçesiyle maçlara çıkmayan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Tolga Ciğerci ise kamp çalışmalarına da götürülmedi. Yıllık 2 milyon avro garanti ücreti bulunan Tolga için nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Her iki oyuncunun da sözleşmeleri, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla bitecek.
Öte yandan, 9 oyuncusuyla yola devam etmeyen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun bonservisi alınırken, Ryan Donk'un sözleşmesi uzatıldı, Muğdat Çelik ve Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ise kadroya dahil edilen isimler oldu.
GALATASARAY DIŞ SAHA FORMASI TANITILDI
Galatasaray'ın yeni sezonda deplasman maçlarında giyeceği siyah forma satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı dış saha formasında "fast fit" teknolojisi kullanıldı. Tasarımda, "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı formanın içine işlendi.
Yetişkin formaları 189.90, çocuk formaları ise 149.90 liradan satışa çıkarıldı.
Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!
Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!
Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum